MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

24′ s.t. – Altro cambio nel Palermo: esce Valente, entra Crivello.

23′ s.t. – GOL PALERMO! DOPPIETTA LUPERINI! Pallone scodellato da Odjer sulla trequarti e Luperini che si inserisce fra le linee: la bandierina non si alza e Luperini batte ancora il portiere avversario.

19′ s.t. – Pericoloso Baclet! Occasione per lui in area, ma svirgola il pallone e manca il bersaglio.

18′ s.t. – Salvemini protegge palla dall’azione difensiva di Peretti, che commette fallo e concede calcio di puinzione.

15′ s.t. – Il Palermo recupera palla e prova nuovamente a costruire con un possesso palla prolungato. Il Potenza va in pressing e i rosa sono costretti a ricominciare da dietro.

12′ s.t. – Serie di cambi anche nel Potenza: escono Mazzeo, Zenuni, Sepe, Zampa e Sandri; entra Iuliano, Baclet, Vecchi, Bruzzo e Zagaria.

11′ s.t. – Corona riceve sulla trequarti e prova il sinistro dalla distanza, ma il pallone termina largo sulla destra.

6′ s.t. – GOL PALERMO! LUPERINI! Serie di rimpalli su situazione da calcio di punizione e i rimpalli liberano Luperini, che tutto solo a centro area va a segno con il sinistro.

2′ s.t. – Filippi cambia molto l’undici del Palermo : dalla panchina rosa entrano Pelagotti in porta; Marconi, Peretti in difesa; Doda e Buttaro sulle fasce; a centrocampo ci sono ora Odjer e Luperini; i trequartisti ora sono Broh e Kanoute, mentre Corona prende il posto di Soleri al centro dell’attacco.

ORE 19.58 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: Palermo in vantaggio a Potenza grazie alla rete di De Rose al 30′ dopo un’azione orchestrata proprio dall’ex Reggina. Prova positiva dei rosanero, che occupano bene gli spazi, tengono bene il possesso e si rendono pericolosi in ripartenza.

45′ p.t. – Ancora Sandri: conclusione dalla distanza alta per il giocatore del Potenza.

44′ p.t. – ROMERO! Potenza pericoloso con un cross dalla sinistra: il giocatore della formazione lucana sfiora di testa, Massolo attento e ancora una volta pronto a smanacciare con i pugni.

42′ p.t. – Ci prova Mauthe! Il giovane rosanero tenta il destro ponte in corsa servito da Floriano: gran botta ma centrale, Marcone (pur con qualche patema) blocca in due tempi.

40′ p.t. – Bel contropiede del Palermo, che prova ancora l’uscita dal basso e stavolta riesce a bucare il centrocampo del Potenza. Silipo porta palla e scarica per Valente, che tenta il cross ma sbaglia la misura.

38′ p.t. – Massolo attento su Volpe: cross in profondità di Mazzeo, il portiere del Palermo smanaccia di pugno in tuffo in anticipo.

37′ p.t. – Il Potenza recupera palla sul tentativo di uscita dal basso del Palermo, ma i rosa alzano subito il livello del pressing e costringono i padroni di casa a ricominciare dalla difesa.

35′ p.t. – Il Potenza accenna una reazione ma mostra qualche imprecisione di troppo, mentre il Palermo si difende con ordine e aspetta il momento buono per ripartire.

30′ p.t. – GOL PALERMO! DE ROSE! De Rose dà il via all’azione arrivando sulla trequarti e girando palla a Valente, che entra in area e prova il sinistro. De Rose si avventa sulla ribattuta, sfrutta un rimpallo e poi colpisce dal centro dell’area. Rosa in vantaggio a Potenza.

28′ p.t. – Accardi si porta a bordocampo zoppicante dopo il colpo subito, poi rientra.

27′ p.t. – Contrasto duro tra Sepe e Accardi: ad avere la peggio è il difensore rosanero, che chiede l’intervento dei sanitari.

26′ p.t. – Ancora Potenza con Coccia, che prova a sorprendere Marong sulla fascia destra. Il suo cross stavolta è lunghissimo e termina in fallo laterale.

23′ p.t. – Il Potenza prova ad attaccare sulla destra: cross di Coccia indirizzato verso il secondo palo, dove Volpe (ben marcato dalla difesa) tenta di deviare in rete. Pallone debole, Massolo blocca senza problemi.

19′ p.t. – Il Palermo insiste sulla destra: Accardi prova l’affondo, ma Volpe lo ferma con il fallo. I rosa continuano a far girar palla in cerca del varco giusto.

15′ p.t. – FLORIANO! Pallone recuperato a centrocampo dal Palermo e azione personale di Floriano, che al limite dell’area prova il sinistro. Marcone blocca in due tempi.

10′ p.t. – Il Potenza prova a sorprendere i rosa in contropiede, ma l’azione di Volpe viene disinnescata dalla difesa del Palermo: blocca Massolo.

7′ p.t. – Il Palermo recupera palla a centrocampo e prova poi a sviluppare il gioco sulla destra: i rosa scelgono ancora la via del cross, ma in entrambe le occasioni la difesa del Potenza anticipa Soleri.

3′ p.t. – Ci prova Sandri! Conclusione dalla distanza del giocatore del Potenza sugli sviluppi di calcio d’angolo: pallone alto sopra la porta di Massolo (in porta per il Palermo dal 1′).

2′ p.t. – Per il Palermo, subito un tentativo di cross in area per Soleri (schierato al centro dell’attacco rosanero): pallone che sfila sulla sinistra.

ORE 19.02 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca da sinistra verso destra.

ORE 18.59 – Squadre in campo al “Viviani”: il Palermo (completo rosanero) è la prima a entrare in campo, seguito dal Potenza (in maglia blu e pantaloncini bianchi).

ORE 18.50 – Riscaldamento terminato. Tra poco squadre in campo per l’amichevole Potenza – Palermo.

Primo vero test per i rosanero. Il Palermo allenato da Giacomo Filippi affronta in amichevole il Potenza allo stadio “Viviani” (casa dei lucani). Qui su STADIONEWS dalle ore 19.00 la cronaca in diretta testuale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

POTENZA: 1 Marcone; 7 Coccia (C.), 5 Cargnelutti, 2 Piana, 3 Sepe; 8 Zampa, 4 Zenuni, 6 Sandri; 11 Mazzeo; 10 Volpe, 9 Romero. Allenatore: Gallo

A disposizione: 12 Brescia, 13 Vecchi, 14 Iacullo, 15 Gigli, 16 Zagaria, 17 Baclet, 18 Ricci, 19 Bruzzo, 20 Iuliano, 21 Salvemini, 23 Buchicchio.

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 13 Lancini, 26 Marong; 29 Almici, 36 Mauthe, 18 De Rose (C.), 14 Valente; 10 Silipo, 7 Floriano; 23 Soleri. Allenatore: Filippi

A disposizione: 1 Pelagotti, 22 Misseri, 2 Doda, 5 Buttaro, 15 Marconi, 16 Peretti, 19 Odjer, 20 Kanoute, 27 Luperini, 35 Corona, 21 Broh, 24 Somma, 6 Crivello.

LEGGI ANCHE

DE ROSE IL PRIMO CAPITANO DELLA STAGIONE

ORA E’ UFFICIALE: CI SARA’ L’AMICHEVOLE CON LA SALERNITANA