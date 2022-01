MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non c’è soltanto Mattia Felici nella lista della spesa del Palermo. L’esterno offensivo del Lecce è in procinto di tornare in Sicilia e intanto la società sonda il terreno per altri colpi che potrebbero migliorare l’organico a disposizione di Silvio Baldini.

Felici, data la verve offensiva del neo tecnico, potrebbe essere schierato a sinistra con piede invertito alternandosi con Floriano. Rimane accesa la pista che porta a Lorenzo Lollo, ormai considerato esubero dal Bari.

Mirko Valdifiori è una possibilità concreta che potrebbe aggiungere tecnica e qualità: il giocatore è in scadenza ma su di lui è piombato anche l’Avellino. Infine si intravede un nuovo possibile innesto: si tratta del classe ’98 Cassio Cardoselli dell’Entella che Baldini avrebbe già allenato a Carrara. Sempre più defilata la pista per Filippo Nardi (Cremonese).

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO, FELICI TORNA A PALERMO? PRIMO COLPO PER BALDINI