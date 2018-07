“Zamparini crede nel ripescaggio”, forse meno nella giustizia. Questo il paradosso che emerge sulle colonne di Repubblica Palermo che riporta le parole del patron rosanero nel corso della sua visita al ritiro di Sappada in Friuli: “Credo molto nel ripescaggio del Palermo, sarebbe una dimostrazione che la giustizia sportiva è in grado di fare il proprio lavoro”.

GDS – ZAMPARINI GETTA LA MASCHERA: “SUBITO IN A”

Il quotidiano mette in risalto però un aspetto cruciale nella sua ricostruzione: “Sono rimasto un po’ sconcertato da quello che chiedono come punizione per il Parma: se l’illecito è accertato la punizione di una partita persa e tre punti in meno è giusta. Altrimenti devono smentire tutto. Non possono condannare Calaiò e dire che il Parma ha una responsabilità oggettiva. Non è vero. Il Parma ha una responabilità diretta. Spero che la decisione in merito alla sorte del Parma non diventi una questione politica. Io non sono un uomo di palazzo”.

PALERMO: ARRIVA HAAS DALL’ATALANTA

E sul mercato Zamparini dice: “Se avessimo avuto Foschi già l’anno scorso, saremmo già in serie A, probabilmente davanti a squadre come l’Empoli. Abbiamo buttato un campionato, campionato favorito tra l’altro da un paracadute che la prossima stagione non avremo più. Se dovessimo andare in serie A si aprirebbero scenari nuovi. Noi in ogni caso stiamo cercando di portare al Palermo giocatori nuovi, entusiasti e giovani che vogliono darsi da fare. Nestorovski? Ha quattro offerte, è una questione di prezzo. Ma se andiamo in serie A rimane con noi”.

