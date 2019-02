Parla ancora Clive Richardson. Il presidente dimissionario del Palermo, intervistato dal Giornale di Sicilia, rivela altri retroscena dei suoi mesi di “consulenza” per il club rosanero e continua a sparare a zero su Emanuele Facile: “Nuove offerte per la società? Apparentemente è quello che sta succedendo, ma francamente non credo a una sola parola detta da loro”.

Sentito da Benedetto Giardina, il manager inglese ribadisce: “Chi sono i proprietari? Me lo sono chiesto anch’io! Non mi è stata data una risposta diretta, motivo per cui ho scelto di lasciare. Non credo che arriveranno tre milioni in questa settimana. Non arriveranno da Sport Capital Group. I trascorsi di Coen? Non ne sapevo nulla. James Sheehan? Lui mi ha presentato Coen e Facile, tramite White. Lui avrebbe dovuto raccogliere capitali per Coen e, in separata sede, è stato ingaggiato per trovare fondi per uno dei miei affari. Non mi ha fornito finanziamenti e fondi e ha lasciato. Mi è stato chiesto di fare da consulente e di aiutarli in un’acquisizione, nient’altro”.

E su Holdsowrth rivela: “È stato ingaggiato il 3 gennaio con la carica di ds da Emanuele Facile, con un contratto fino al termine della stagione. Al mio gruppo è stato chiesto di portare tre o quattro giocatori per aiutare la squadra. Abbiamo incontrato Stellone l’8 gennaio e discusso dei rinforzi necessari. Il nostro primo ingaggio è stato Gunnarsson e avevamo altri tre giocatori pronti, ma a causa delle difficoltà avute con Foschi li abbiamo piazzati altrove. Ci era stato detto poi che Foschi era stato licenziato e che volevano lavorare con noi. Il Cda ha dato a Facile ordini chiari, ma il segretario Francavilla e tutti loro li hanno ignorati, rifiutandosi di eseguirli”.

