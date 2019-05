All’uscita dall’udienza d’appello del Palermo (rinviata al 29 maggio), il legale della Salernitana Gianmichele Gentile commenta così la decisione del presidente Santoro di astenersi dal giudizio: “E’ una situazione antipatica”.

PALERMO, UDIENZA D’APPELLO RINVIATA!

Gentile afferma: “Il presidente Santoro è arrivato con un articolo tra le mani e non ha ritenuto di avere serenità per affrontare l’udienza, essendosi creata una situazione di difficoltà personale. Si è deciso di rinviare il tutto”.

Poi commenta la decisione del Tar del Lazio di sospendere la delibera della Lega di B sui playout: “C’è una serie di problemi che non stati affrontati. Ad esempio: il Tar può prendere decisioni di carattere disciplinare come quella che presiede a tutta la questione sulla retrocessione del Palermo? Oppure: esiste l’obbligo di parità di trattamento tra chi retrocede e chi partecipa invece ai playoff? Il tutto è opinabile. Spero che si voglia riesaminare tutto l’assetto. Ma deve farlo la Federcalcio”.

Sui cori contro Lotito da parte dei tifosi del Palermo, commenta sarcasticamente: “Secondo me i playout si giocheranno. Lotito non c’entra nulla in questa decisione, anzi deve fare i playout o col Venezia o col Foggia. La questione è assolutamente irrilevante per la Salernitana”.

LEGGI ANCHE

DI CIOMMO AMMETTE: “STRADA IN SALITA”

IL TAR: “DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DA PARTE DELLA LEGA DI B”

IL PALERMO CHIEDE GIUSTIZIA: ECCO GLI SCENARI POSSIBILI