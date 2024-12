Sassuolo – Palermo 2 – 1, Dionisi e Di Francesco in mixed zone / VIDEO

Il Palermo cade anche in casa del Sassuolo capolista: i neroverdi vincono 2 – 1 con i gol di Laurienté e Pierini, per i rosa in rete Le Douaron, prima “gioia” stagionale.

Nel post partita, in mixed zone hanno parlato Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, e Federico Di Francesco, sfortunato nel colpire la traversa.

“Se rischio? Chiedete alla società. Sono una persona equilibrata. Sentire i cori contro non mi fa piacere, non credo di meritarmeli ma ci sta visti i risultati”, ha detto Dionisi in conferenza stampa.





