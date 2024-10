Serie A, 10a giornata: il Cagliari col Bologna, poi il big match Milan – Napoli

C’è il big match tra Milan e Napoli nel martedì della decima giornata di Serie A. Domani l’Inter in trasferta a Empoli e la Juventus che ospita il Parma. Spazio anche a Lazio e Roma impegnate con Como (in trasferta) e Torino (in casa).

IL PROGRAMMA

Martedì 29 ottobre 2024

Cagliari – Bologna: ore 18.30





Lecce – Verona: ore 18.30

Milan – Napoli: ore 20.45

Mercoledì 30 ottobre 2024

Empoli – Inter: ore 18.30

Venezia – Udinese: ore 18.30

Atalanta – Monza: ore 20.45

Juventus – Parma: ore 20.45

Giovedì 31 ottobre 2024

Genoa – Fiorentina: ore 18.30

Como – Lazio: ore 20.45

Roma – Torino: ore 20.45