Il Milan, dopo il pareggio contro la Sampdoria, torna a vincere. I rossoneri battono il Parma in una partita difficile, resa ancora più complicata dall’espulsione di Ibrahimovic. Bene il Torino, che batte l’Udinese e conquista tre punti d’oro per la corsa salvezza.

Lo Spezia vince contro il Crotone dopo una partita incredibile. La squadra di Italiano, che era in svantaggio fino all’88esimo, riesce a ribaltare il risultato in due minuti e ottiene tre punti fondamentali in chiave salvezza.





I RISULTATI

Spezia – Crotone: FINALE 3 – 2 Marcatori: 40′ p.t. Djidji (C), 18′ s.t. Verde (S), 33′ s.t. Simy (C), 44′ s.t. Maggiore (S), 45′ s.t. Erlic (S)

Parma – Milan: FINALE 1 – 3 Marcatori: 8′ p.t. Rebic (M); 44′ p.t. Kessié (M); 21′ s.t. Gagliolo (P); 49′ s.t. Leao (M). Al 15′ s.t. espulso Ibrahimovic (M)

Udinese – Torino: FINALE 0 – 1 Marcatori: 16’ s.t. Belotti (T) su rigore

Domenica 11 aprile

Inter – Cagliari: ore 12.30

Verona – Lazio: ore 15.00

Juventus – Genoa: ore 15.00

Sampdoria – Napoli: ore 15.00

Roma – Bologna: ore 18.00

Fiorentina – Atalanta: ore 20.45

Lunedì 12 aprile

Benevento – Sassuolo: ore 20.45

LEGGI ANCHE

SERIE C GIRONE C, 35a GIORNATA: RISULTATI E CLASSIFICA