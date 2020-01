Clamoroso a Reggio Calabria: la Virtus Francavilla piazza la rimonta e batte la Reggina, conquistando tre punti d’oro per la salvezza ma sopratutto consegnando Bari e Ternana una enorme chance per riaprire il girone C: le due inseguitrici infatti vincono e vanno a -6. E domenica al “Granillo” c’è lo scontro diretto tra la Reggina e i pugliesi.

Nel frattempo il Catania (dopo 4 partite senza i tre punti) ritrova la vittoria: al Massimino gli etnei vincono in rimonta per 3-1 sull’Avellino. Il Picerno intanto batte la Cavese nella prima gara e si avvicina alla zona tranquilla della classifica. Il Teramo di Tedino vince ancora per 1 – 0 e questa volta batte il Catanzaro. Terza vittoria consecutiva per gli abruzzesi.

I RISULTATI

Picerno – Cavese: FINALE 3 – 1 Marcatori: 26′ p.t. Zaffagnini (P); 3′ s.t. Russotto (C); 22′ s.t. Pitarresi (P); 30′ s.t. Santaniello (P)

Catania – Avellino: FINALE 3 – 1 Marcatori: 40′ p.t Zullo (A), 45′ p.t. Curiale (C), 38′ s.t. Sarno (C) su rigore, 49′ s.t. Sarno (C) | Al 46′ s.t. espulso Parisi (A)

Paganese – Viterbese: FINALE 0 – 0

Casertana – Potenza: FINALE 0 – 0 | Al 48′ s.t. espulso Zito (C)

Teramo – Catanzaro: FINALE 1 – 0 Marcatori: 43′ p.t. Bombagi (T)

Bisceglie – Rende: FINALE 1 – 0 Marcatori: 13′ s.t. Montero (B). al 39′ s.t. espulso Blaze (R)

Vibonese – Monopoli: FINALE 0 – 1 Marcatori: 32′ p.t. Jefferson (M)

Bari – Sicula Leonzio: FINALE 1 – 0 Marcatori: 40′ p.t. Simeri (B)

Reggina – Virtus Francavilla: FINALE 1 – 2 Marcatori: 11′ p.t. Denis (R), 6′ s.t. Risolo (VF), 29′ s.t. Di Cosmo (VF)

Ternana – Rieti: FINALE 3 – 0 Marcatori: 25′ p.t. Vantaggiato (T), 13′ s.t. Partipilo (T), 47′ s.t. Damian (T)

