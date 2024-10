Serie D Girone I, 5a giornata: Siracusa ospite del Pompei, derby tra Ragusa e Licata

Tutte in campo per la quinta giornata del Girone I di Serie D. La Scafatese capolista incontra il Paternò quarto, Siracusa che insegue sfidando il Pompei in trasferta. C’è anche Reggina – Acireale e il Derby tra Ragusa e Licata.

IL PROGRAMMA

Domenica 6 ottobre 2024

Igea Virtus – Akragas: ore 15.00

Locri – Nissa: ore 15.00

Pompei – Siracusa: ore 15.00

Reggina – Acireale: ore 15.00

Sancataldese – Sambiase: ore 15.00

Scafatese – Paternò: ore 15.00

Ragusa – Licata: ore 15.00

Castrumfavara – Vibonese: ore 15.00

S. Agata – Enna: ore 16.00