Il ritorno di Strefezza tra i convocati è imminente. Il calciatore è ormai sulla via della completa guarigione dall’infortunio rimediato dopo 21 minuti della gara contro la Sampdoria, uno stop importante che gli ha fatto saltare le successive otto partite e che gli è costata l’esclusione dalla lista degli over a beneficio di Mazzitelli, giocatore importante ma di ruolo diverso. Un’assenza, quella di Strefezza, che ha certamente tolto qualcosa al Palermo ma che ha indirettamente provocato l’exploit di Vavassori, partito come riserva di Johnsen sulla fascia sinistra e diventato un punto fermo nello scacchiere di Inzaghi.

Strefezza è già pronto per il ritorno a Catanzaro? È presto per dirlo e soprattutto non c’è ancora nulla di ufficiale. Per vederlo in campo sarà necessario che il Palermo modifichi nuovamente la lista degli over e può farlo solo escludendo Mazzitelli, cosa che ancora non è avvenuta. La prudenza dello staff è comprensibile, accelerare il recupero di un giocatore dopo un problema muscolare potrebbe essere rischioso. Considerato che ci sono tre partite in una settimana, il cambio in lista potrebbe avvenire anche la settimana prossima, alla vigilia di due partite casalinghe con Sudtirol e Benevento.





Di sicuro, conoscendo la metodologia di lavoro di Inzaghi e dei suoi collaboratori, non vedremo Strefezza titolare prima della gara con il Benevento. L’eventuale impiego in una delle due gare precedenti avverrebbe solo a partita in corsa per rendere graduale il recupero del ritmo. A occhio e croce, lo stesso trattamento riguarderà Palumbo, che può essere considerato convocabile ma che difficilmente giocherà titolare a Catanzaro o col Südtirol: anche lui deve ritrovare il ritmo-partita e poi potrà alternarsi nelle rotazioni con Hernani. Con nove match in 37 giorni, Inzaghi ha l’esigenza di studiare con molta attenzione la distribuzione dei carichi di fatica.

Mazzitelli? Vivrà poco più di un mese in ‘quarantena’, escluso dalla lista fino a fine dicembre, quando sarà possibile reinserirlo liberamente nella lista degli over a patto però che venga ceduto qualcuno al calciomercato invernale. Una situazione decisamente anomala. Il centrocampista, proprio in vista dell’esclusione, potrebbe essere utilizzato ancora a Catanzaro per alleggerire il peso di qualche compagno di reparto. E poi avrà solo un’occasione per tornare in campo, la Coppa Italia: il Palermo giocherà a Bologna il 15 dicembre e lui potrà essere schierato perché il sistema delle liste vale solo in Serie B.

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