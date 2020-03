Una vera e propria tragedia si è consumata a Potenza Picena (Macerata) dove è morto travolto da un treno Antonio Martiniello, ex arbitro di 31 anni che a inizio febbraio era stato punito con il Daspo per avere dato una testata a un calciatore, Matteo Ciccioli dopo partita di Seconda Categoria tra il Borgo Mogliano e il Montottone.

Secondo quanto riportato dal “Il Resto del Carlino” (edizione di Macerata), l’uomo stava per essere arrestato dai carabinieri per violazione degli arresti domiciliari: l’uomo era sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico dopo una denuncia per stalking da parte di una ex fidanzata.







L’uomo si sarebbe prima barricato in casa, poi avrebbe tentato la fuga da un balcone dopo l’intervento dei vigili del fuoco, dirigendosi verso la ferrovia e finendo travolto dal treno. Non è ancora esclusa, al momento, l’ipotesi che possa essersi trattato di un gesto volontario e dunque di suicidio.

LEGGI ANCHE

PALERMO, VERSO LO SLITTAMENTO DEL CALENDARIO

ACQUA INQUINATA A PALERMO? ORLANDO SMENTISCE

LE PAROLE DI DARIO MIRRI

L’INTERVISTA A PELAGOTTI