“Sulla nostra pelle”. Questo il claim scelto dal Trapani per la campagna abbonamenti in vista del prossimo campionato di Serie B, con prezzi, modalità di sottoscrizione ed info presentate presso lo store ufficiale della formazione granata. La campagna abbonamenti 2019/2020 prenderà il via lunedì 22 luglio, con la prima fase riservata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione, mantenendo posto e settore scelto per la scorsa stagione sportiva.

Ecco la tabella delle tariffe e a seguire le promozioni (compresi i pacchetti “granata family”) e tutte le info utili:

SETTORE INTERO*(vecchio abbonato prelazione) INTERO(nuovo abbonato) RIDOTTO*(vecchio abbonato prelazione) RIDOTTO(nuovo abbonato) UNDER 16*(vecchio abbonato prelazione) UNDER 16(nuovo abbonato) TRIBUNA 400 420 330 350 230 GRADINATA 200 310 160 170 120 130 CURVA 125 130 90 95 70 75

NOTA – Possono usufruire dell’abbonamento ridotto le seguenti categorie: Over 65, Donne, Under 25 (nati dopo il 1° gennaio 1994), Forze dell’Ordine e Forze Armate. Gli Under 16 (nati dopo il 1° gennaio 2004) possono usufruire di una tariffa speciale per tribuna, gradinata e curva. Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2014 (under 5) l’ingresso è gratuito.

Alla tariffa contrassegnata con l’asterisco (*) possono accedere i vecchi abbonati solo se sottoscriveranno l’abbonamento nel periodo della prelazione.

TARIFFE PACCHETTI GRANATA FAMILY

FAMILY A1 FAMILY A2 FAMILY B1 FAMILY B2 TRIBUNA 700 760 420 520 GRADINATA 370 400 220 300 CURVA 240 270 140 200

A1 – Mamma + papà + 1 figlio under 14 (nati dopo il 1° gennaio 2005)

A2 – Mamma + papà + 2 figli under 14

B1 – Papà o Mamma o nonno/a + 1 figlio/nipote under 14

B2 – Papà o Mamma o nonno/a + 2 figli/nipoti under 14

Per sottoscrivere un abbonamento Granata Family è necessario produrre un’autocertificazione che attesti il grado di parentela con il minore.

LE DATE E LE INFO DELLA CAMPAGNA

La campagna abbonamenti si apre lunedì 22 luglio per i vecchi abbonati che fino al 2 agosto potranno esercitare il diritto di prelazione, mantenendo il posto scelto nella scorsa stagione (e accedendo alla tariffa ridotta per i vecchi abbonati in prelazione). Conclusa questa fase, dal 5 agosto i nuovi tifosi (che non erano abbonati nella scorsa stagione) potranno sottoscrivere il loro abbonamento

Sede biglietteria e documenti da presentare. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la biglietteria del Trapani Calcio presso lo Stadio Provinciale di Trapani (via Sicilia, accanto alla piscina provinciale). Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Per sottoscrivere l’abbonamento occorrono:

– Documento di riconoscimento in corso di validità;

– Per i vecchi abbonati occorre presentare l’abbonamento alla scorsa stagione sportiva (Tessera del Tifoso/Fan Card + segnaposto o Tesserino bianco in cui è caricato l’abbonamento)

– Per gli abbonamenti “Granata Family” autocertificazione con la quale si dichiara lo stato di famiglia e/o il legame di parentela con il minore.

Le certificazioni ed attestazioni da allegare si possono scaricare dal sito internet del Trapani calcio www.trapanicalcio.it

Disabili e categorie speciali. Per i disabili in carrozzina (con accompagnatore) l’ingresso è gratuito ed è allestito per loro un apposito settore a bordo campo. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. I disabili con disabilità certificata al 100% possono acquistare l’abbonamento (o il biglietto per singola gara) ridotto.

Biglietti per singola gara.

Questi i prezzi (inclusa prevendita):

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 16 UNDER 10 TRIBUNA 27 22 16 12 GRADINATA 15 12 9 5 CURVA 11 8,50 6,50 4

Il biglietto ridotto è riservato alle seguenti categorie: Over 65, Donne, Under 25, Forze dell’Ordine e Forze Armate

Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2014 (under 5) l’ingresso è gratuito.