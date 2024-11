Trapani, vicino l’arrivo un rinforzo in difesa: piace Malomo

Il Trapani, nonostante gli obiettivi ambiziosi di inizio stagione e il cambio di panchina con l’arrivo di Salvatore Aronica in panchina, è solo nono in classifica con 18 punti raccolti in 13 partite. La recente sconfitta contro il Giugliano evidenzia una classifica inferiore alle aspettative.

Mentre si valuta un ribaltamento in panchina, il club granata si muove per rafforzare la difesa. Secondo quanto riportato su TMW, la società siciliana ha raggiunto un accordo con Alessandro Malomo, esperto difensore classe 1991, reduce dalla scorsa stagione alla Triestina. Nei mesi passati, il difensore era stato vicino all’Arezzo ma la trattativa si è poi arenata.

L’arrivo di Malomo non sembra collegato dalla questione allenatore: chiunque sarà alla guida del Trapani avrà a disposizione un difensore di valore. Restano solo pochi dettagli da definire, ma c’è ottimismo per l’annuncio ufficiale nelle prossime ore.





