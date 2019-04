Vincenzo Macaione potrebbe diventare presto il nuovo presidente del Palermo. Dopo l’annuncio dell’avvenuto accordo tra Arkus Network e il club rosanero, il banchiere palermitano che ha svolto il ruolo di advisor nell’operazione, potrebbe ricoprire il prestigioso incarico di presidente della società rosanero.

Ma chi è Vincenzo Macaione? 39 anni il prossimo 20 agosto, Macaione è un banchiere d’affari che vanta circa 20 anni di esperienza nel settore della finanza, con varie esperienze nell’ambito di banche, assicurazioni, società d’investimento estere e Merchant Bank, maturate tra Milano, Londra, Lugano e New York.

Nel 2002, team manager e financial advisor in Allianz Group, nel 2006, team manager presso la Banca Mediolanum e membro del team che si occuperà della fusione per incorporazione di Unicredit Xelion Banca in Fineco Bank.

CHI É ARKUS NETWORK, IL GRUPPO CHE OPERA NEL TURISMO

Dal 2011, business partner di Amaranto Investment Sim, società di investimento vigilata da Banca d’Italia, società che gestisce portafogli per circa un miliardo e mezzo di euro. Nel 2013 è fondatore e amministratore delegato della Primus Partners, società attiva nel settore della ristrutturazione di crediti e portafogli immobiliari.

Nel 2014 è socio e amministratore delegato della banca d’affari denominata Primus Capital Credit Management S.p.A, che insieme ad altri azionisti e altre realtà industriali (come Alpitel e Comital) rappresentano un fatturato totale aggregato pari a circa 7 miliardi di euro. Dal 2016 è anche membro del consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti.

Ha partecipato e gestito molti affari immobiliari in Europa, assistendo e collaborando con SGR, Banche, property company e fondi d’investimento internazionali per transazioni di un controvalore complessivo di oltre 20 miliardi di euro. Tra le altre, anche consulente tecnico della regione Lombardia e della regione Sicilia. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per il giovane palermitano che potrebbe, adesso, entrare nel mondo del calcio. Con i colori rosanero…

LEGGI ANCHE:

CESSIONE PALERMO. CLOSING ENTRO IL 6 MAGGIO

ACCARDI, IL “GANCIO” CON YORK: “PALERMO HA PERSO UN’OCCASIONE EPOCALE”