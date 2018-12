Nestorovski e il Palermo, visti da Vito Chimenti. L’uomo della “bicicletta” che ha fatto innamorare generazioni di tifosi rosanero dice la sua al Giornale di Sicilia sul momento della squadra di Stellone e di Nestorovski, a un passo dal gol numero 32 con la maglia rosanero (come Chimenti).

TANTI AUGURI ROSANERO, CARISSIMO VITO CHIMENTI

Intervistato da Benedetto Giardina, afferma: “Lui 31 gol li ha fatti in tre stagioni, io invece per arrivare a farne 32 ho avuto bisogno solamente di due campionati. Ai miei tempi poi era diverso; oggi ci sono più spazi e si gioca più in profondità, prima si giocava uno contro uno…. e dovevo vederla con Vierchowod e Brio…”.

Ma ovviamente il pensiero va alla corsa promozione: “Gli auguro però le migliori fortune e di fare tanti gol perché il Palermo merita la Serie A. Ho visto un’ottima squadra, che però ha bisogno di una tifoseria ancora più vicina”.