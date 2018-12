“Più forte ed arrabbiato, come il Palermo”. Questa la frase scelta come titolo dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per riportare l’intervista realizzata a Slobodan Rajkovic, sempre più leader (e anche bomber) nel Palermo capolista in Serie B e che guarda anche al futuro: “La cessione? Per noi non è cambiato nulla, siamo concentrati sul nostro lavoro”.

Intervistato da Fabrizio Vitale, il serbo spiega questa rabbia e voglia di rivalsa: “Ho lavorato duro per tornare in campo. Ho vissuto il periodo più brutto della mia carriera. Ho pensato anche di smettere. Essendo stato fuori tanto ho avuto molto tempo per riflettere. Ora voglio dimostrare di essere quel giocatore di cui si diceva un gran bene”.

Una carriera che (dopo la parentesi Chelsea da giovanissimo) è stata costellata di infortuni: “Non mi sono mai dato una spiegazione, ho lavorato sempre da professionista, penso siano state soltanto sfortuna e casualità. Oggi però mi sento realmente molto sicuro. Ora abbiamo più rabbia dell’anno scorso, meno paura. Entriamo un campo con un solo risultato in testa, senza pensare a quello che può succedere. Stellone in questo è stato fondamentale”.

E sui gol non ha dubbi: “Sono solo il frutto di quello che facciamo; lavoriamo tanto sulle palle inattive, Stellone e il suo staff hanno portato buone idee e noi le mettiamo in pratica. Io decisivo? Non penso di esserlo, ma se posso dare una mano, lo faccio volentieri…”.

