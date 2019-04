Maurizio Zamparini rifiuta di farsi interrogare dalla procura federale. La notizia è riportata da Riccardo Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che nonostante l’autorizzazione del Gip, Gioacchino Scaduto, l’imprenditore friulano ha deciso di non parlare con il procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, e con gli altri procuratori.

I motivi sono in sostanza tre: quello principale è che Zamparini non è più tesserato con la Figc da più di un anno, cioè da quando ha lasciato tutte le cariche e le proprietà nel Palermo. Secondo Pecoraro, invece, è ancora l’imprenditore friulano il proprietario del club rosanero.

Il secondo è proprio quello di non voler rispondere a un inquirente sportivo che ha già maturato la propria idea, cioè che Zamparini ancora tira le fila nel Palermo. La terza ragione, invece, riguarda il fatto che il verbale dell’interrogatorio sarebbe potuto essere utilizzato all’interno del procedimento penale (riciclaggio, autoriciclaggio, falsi in bilancio e false comunicazioni alla Covisoc) contro Zamparini e gli altri indagati .

Zamparini non era obbligato a farsi ascoltare e non va incontro a nessuna sanzione. Pecoraro inoltre è sempre in contatto con i pm per l’eventuale nuova istanza di fallimento, chiedendo rapidità nella decisione, “perché il rischio di falsare il campionato al quale parteciperà il Palermo, sia Serie A o B, è altissimo”.

