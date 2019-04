Il Palermo ha la miglior difesa del campionato (insieme al Cittadella) ma da sette partite consecutive subisce gol.

È su questo dato che s’incentra l’analisi di Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si sottolinea anche che nel girone d’andata la solidità difensiva era stata il punto forte della squadra di Stellone.

La striscia di gol subiti è la peggiore del campionato per i rosanero ma in generale solo Venezia e Carpi stanno facendo peggio. Dei 26 gol presi dai rosa, la metà sono arrivati nel 2019. Nonostante questi dati, però, la difesa del Palermo rimane la meno battuta del campionato, ma è chiara la flessione avuta nel girone di ritorno.

Per trovare una striscia così lunga, bisogna tornare in Serie A, nella stagione dell’ultima retrocessione, dove furono 8 le partite di fila con un gol subito. In Serie B, invece, bisogna andare indietro fino alla stagione 2003/04, con 9 gare con la “porta aperta”.

