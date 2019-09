Una giornata di… udienze. Le vicende giudiziarie legate al “vecchio” Palermo riprendono infatti quest’oggi: al Tribunale di Palermo ci sarà una nuova udienza del processo a Maurizio Zamparini, mentre presso il Tar del capoluogo si discuterà il ricorso di Arkus contro il bando del Comune di Palermo per l’assegnazione del nuovo titolo sportivo.

RIGOLI: “PALERMO, PER LA PROMOZIONE NON C’E’ STORIA”

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’udienza odierna si svolgerà senza Zamparini in aula (sebbene sia stato autorizzato a presenziare e non sia più ai domiciliari): è accusato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali nell’ambito della vicenda Mepal-Alyssa e oggi verranno esaminate le eccezioni mosse dal suo legale difensore, Fabrizio Biondo, che ha già contestato l’assenza di alcuni atti e l’ammissibilità di alcune intercettazioni.

Il Palermo di Arkus invece si rivolgerà al Tar di Palermo per contestare l’avviso pubblico con cui il Comune di Palermo ha assegnato alla Hera Hora di Mirri e Di Piazza il nuovo titolo sportivo rosanero, dopo che era stata respinta la richiesta di anticipare la trattazione collegiale. La vecchia società rosanero è coinvolta anche nella procedura fallimentare (ammessa al concordato in bianco) e si era rivolta al Tar del Lazio per opporsi alla mancata iscrizione in B.

