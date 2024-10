Zauli: “Per me è il cuore e quindi faccio il tifo per il Palermo, ma serve personalità”

“Per me è il cuore e quindi faccio il tifo per I rosanero“. Non ha dubbi Lamberto Zauli che esamina la situazione del Palermo in seguito alla sconfitta rimediata in casa contro la Reggiana.

Per il tecnico, intervistato da Tuttomercatoweb, “serve una squadra con personalità. Quando si parte con i favori del pronostico poi ci vogliono forza e sicurezza. Serve la giusta personalità per tornare tra le prime”.

Poi, le considerazioni sul Pisa capolista. “Non è una sorpresa. Il Pisa è una società importante e Inzaghi un allenatore esperto, arriverà in fondo”, conclude.