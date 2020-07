Le società Bari e Lecce hanno stilato un protocollo per il ritorno dei tifosi negli stadi già da questo finale di stagione. L’obbiettivo è la riapertura in sicurezza delle strutture sia per questo che per il prossimo torneo. Lo hanno annunciato i presidenti Luigi De Laurentiis e Saverio Sticchi Damiani, in una conferenza via web con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Di seguito le considerazioni di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari: “Abbiamo congiuntamente preparato un protocollo, con la collaborazione di tre scienziati, che hanno stilato delle linee guida per la riapertura degli stadi. Possiamo garantire l’entrata e uscita dallo stadio in sicurezza. La ripartenza sta avvenendo, la curva epidemiologica è incoraggiante”.







Della stessa opinione Sticchi Damiani: “Se non creiamo un precedente, se non riportiamo la gente allo stadio in una situazione tranquilla, con casi di contagio zero, se non apriamo gli stadi ora, sarebbe dannoso per il prossimo di torneo“.

Infine Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia apre alla proposta: “Giocare a calcio non è solo un divertimento, ma comporta responsabilità economiche molto importanti. E’ difficile che un evento del genere possa proseguire in assenza di pubblico. Si possono stabilire regole e limitazioni. Ricordiamo anche che è un evento all’aperto. Tra pochi giorni, prendendo spunto dalla vostra proposta, elaboreremo la proposta della Regione Puglia”.

