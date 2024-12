Bari, i convocati di Longo per la trasferta di Palermo: gruppo al completo

Attraverso un comunicato, il Bari ha emanato la lista dei convocati per la trasferta di Palermo: Moreno Longo avrà tutto il gruppo al completo visti i recuperi dell’ultim’ora.

IL PROGRAMMA

Il Bari di mister Longo si prepara a far visita al Palermo in occasione del turno di Santo Stefano, 19° e ultimo di andata in programma domani, 26 dicembre, a partire dalle ore 18:00, sul terreno dello stadio ‘Renzo Barbera’.





Per la sfida ai siciliani il tecnico biancorosso potrà contare sul gruppo al completo visti i rientri tra i disponibili di Andrea Favilli e Alessandro Tripaldelli.

I CONVOCATI

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 45.MARFELLA

DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 5.MATINO, 13.TRIPALDELLI, 23.VICARI, 25.PUCINO, 44.SIMIC, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 7.OLIVERI, 8.BENALI, 17.MAIELLO, 27.FAVASULI, 28.LELLA, 93.DORVAL, 94.SACO

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 10.BELLOMO, 11.SGARBI, 15.LASAGNA, 18.MANZARI, 19.FALLETTI, 20.SIBILLI, 99.FAVILLI