Palermo, col Bari per ritrovare il sorriso al “Barbera”

Dopo tre sconfitte di fila e altrettante deludenti prestazioni, il Palermo ha una chance importante: vincere l’ultima partita casalinga dell’anno contro il Bari (i rosanero chiuderanno il proprio 2024 in trasferta contro il Cittadella il 29 dicembre) e finalmente regalare un sorriso ai tifosi rosanero presenti allo stadio anche in un periodo così complicato.

Dionisi e i suoi, scivolati al dodicesimo posto in graduatoria, possono ancora sperare nei playoff, distanti solamente due punti. Bisogna però ritrovare la vittoria al “Barbera”, che manca dalla gara con lo Spezia, che aveva illuso l’ambiente. Di questi tempi non è certo semplice giocare in casa: il popolo rosanero sta giustamente contestando squadra e società, serve quindi una reazione d’orgoglio dei calciatori.

Il primo passo per abbandonare questo limbo è la delicata sfida con il Bari, che occupa le zone nobili della classifica, ma è reduce da due sconfitta di fila e dunque a caccia di rivalsa.





Il cammino del Bari

Il Bari di Longo ha sin qui collezionato 24 punti in 18 giornate di campionato, alla luce di cinque vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte. Uno score che vale l’attuale settimo posto in classifica, a tre punti dal Palermo dodicesimo.

I biancorossi sono reduci da due sconfitte di fila (contro Pisa e Südtirol) ma in trasferta hanno messo in mostra una difesa parecchio solida, come testimoniano le sei reti incassate nelle otto partite giocate lontano dal “San Nicola”. Meno esaltante è stata la fase offensiva, con soli otto gol segnati in altrettante trasferte.

L’ultimo turno di campionato ha visto il Bari ospitare il Südtirol tra le mura amiche, in una partita conclusasi con la vittoria per 0 – 1. Sebbene il gol vittoria sia arrivato solamente al 90′, la prestazione non è stata per nulla convincente e solo un grande Radunovic ha impedito ai bolzanini di trovare la via del gol in più di un’occasione, in particolare nel corso del secondo tempo.

Stagione da incorniciare sino a questo momento per l’esterno Dorval (4 gol, 3 assist), una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie partendo dalla fascia sinistra. Quattro gol anche per il rapidissimo Lasagna, non sempre preciso nelle conclusioni ma spesso letale in contropiede con la sua velocità.

In attacco si è distinto anche Novakovich con 3 gol e 2 assist. Alle spalle delle due punte il trequartista designato dovrebbe essere l’ex rosanero Falletti (32 presenze, 4 gol e 5 assist nella stagione 2018/19), autore di due passaggi vincenti sino a questo momento.

