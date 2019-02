Emiliano Sala è stato dichiarato ufficialmente morto. É suo infatti il corpo recuperato nel relitto dell’aereo precipitato nel Canale della Manica mentre viaggiava verso Cardiff (la città di quella che doveva essere la sua nuova squadra).

Dopo l’annuncio, anticipato nella nota dal quotidiano francese L’Equipe, il mondo del calcio ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’italo-argentino, a soli 29 anni. Tanti i club che in tutto il mondo hanno espresso via social il proprio messaggio di condoglianze, a cominciare proprio dal Cardiff City: “Sarai per sempre nei nostri cuori”.

FIFA and the whole football community are deeply saddened about the death of Emiliano Sala. FIFA and its President Gianni Infantino would like to extend their sincerest condolences to his friends and family. Our thoughts are also with the family of pilot David Ibbotson pic.twitter.com/U2bBV7cb36

— FIFA Media (@fifamedia) 8 febbraio 2019