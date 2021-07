MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Al Palermo sono in arrivo due rinforzi, attaccanti nello specifico. Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il presidente Dario Mirri e l’amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, hanno raggiunto San Gregorio Magno anche per fare il punto della situazione sul mercato con il direttore sportivo, Renzo Castagnini, e l’allenatore, Giacomo Filippi.

Giuseppe Fella dovrebbe firmare nelle prossime ore. Il calciatore ex Avellino – nove gol nell’ultima stagione – arriva dalla Salernitana in prestito con diritto di riscatto. Ma il Palermo, dopo la cessione di Lorenzo Lucca, cerca soprattutto una prima punta e il nome caldo è quello di Pietro Cianci, di proprietà del Teramo ma nell’ultimo campionato prima a Potenza e poi a Bari.

Il Palermo ha fatto l’offerta al Teramo (intorno ai 250 mila euro), ora bisogna limare i dettagli con il giocatore. La trattativa, però, non è proprio in via di definizione anche perché la dirigenza rosa vorrebbe prima cedere Andrea Saraniti e liberare quindi un altro posto in attacco. Se con Cianci dovesse andare per le lunghe, Castagnini ha pronta un’alternativa.

Si tratta di Eric Lanini, attaccante di proprietà del Parma che piace molto al d.s. rosanero. Il Palermo ha sondato il giocatore, che però aspetta chiamate dalla Serie B e ha chiesto tempo; comunque, per i rosa la priorità rimane Cianci, 13 gol nella passata stagione.

