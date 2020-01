Il Trapani chiude per un altro rinforzo e stavolta il ds granata Luca Nember interviene sulla difesa: in Sicilia sbarcherà infatti il centrale Davide Riccardi, in arrivo dal Lecce.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore classe 1996 è ormai pronto a trasferirsi al Trapani dopo due anni difficili. Il 23enne ex Verona (dopo 17 presenze e 2 reti nella prima parte della Serie C 2017/18), è rimasto vittima nel febbraio 2018 della rottura del legamento crociato. E da lì in poi, anche dopo il suo rientro, ha trovato pochissimo spazio (appena 5 partite giocate tra Serie A e Serie B).

Il giocatore chiedeva al Lecce maggiore spazio, ma fino ad ora aveva messo da parte alcune offerte giunte dalla Serie C (Catania compreso) in attesa di un’occasione nella serie cadetta. Adesso cercherà di mettersi in mostra con la maglia granata.

