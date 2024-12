Carrarese – Palermo, nuovi biglietti disponibili nel settore ospiti

Il Palermo comunica la riapertura della vendita per il settore ospiti dello stadio “Dei Marmi” di Carrara: i rosa affronteranno la Carrarese per la 16a giornata di Serie B alle 15 di sabato 7 dicembre.

I tifosi rosanero avevano già finito i biglietti disponibili ma la vendita è stata riaperta e sono stati messi a disposizione poco meno di un centinaio di posti.

Tra l’altro per lo stadio “Dei Marmi”, come comunicato dalla Carrarese, è stato disposto l’aumento della capienza di ulteriori 600 posti in occasione della gara contro il Palermo.





IL COMUNICATO UFFICIALE

Nella giornata odierna è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone l’ampliamento della capienza del settore GRADINATA dello Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di ulteriori 600 posti in occasione della gara Carrarese – Palermo, in programma sabato alle ore 15:00 e valida per la 16ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. Con l’occasione si precisa che la vendita dei tagliandi avverrà esclusivamente attraverso i punti vendita cittadini abilitati del circuito TicketOne.