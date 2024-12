Nasce il talk show del Palermo: al via “Torretta Café”

Il Palermo lancia il suo nuovo talk show: nasce Torretta Café, iniziativa prodotta dal club rosa che sarà condotta dalla giornalista Sarah Castellana e che andrà in onda sul canale YouTube del Palermo.

Il primo ospite è Javier Pastore: che è stato protagonista della prima puntata con un’ora d’intervista che verrà pubblicata alle ore 21 di giovedì 5 dicembre.

IL COMUNICATO

“Palermo è stata la mia porta per l’Europa e per la Nazionale argentina. Per questo Club io ci sarò sempre”. Sono le parole di Javier Pastore in esclusiva a Torretta Café, il nuovo talk show prodotto interamente dal Palermo FC e condotto dalla giornalista sportiva Sarah Castellana: un “bar” ideale allestito nella Club House nel cuore del Palermo CFA e a stretto contatto con la vita quotidiana della squadra rosanero.





Con il pretesto delle chiacchiere tra amici, ospiti speciali dal mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, partiranno ciascuno dal proprio diverso legame con i colori rosanero per raccontare la propria storia, tra aneddoti, curiosità e confidenze personali.

Il set riproduce l’intimità di un Art Café giocando con tutte le forme d’arte possibili: le decorazioni museali, i libri sugli scaffali, l’arte pittorica, le citazioni cinematografiche e musicali. Tutti gli elementi di design diventano parte delle interviste agli ospiti per conoscere meglio i personaggi e approfondire i loro lati più nascosti e curiosi.

In oltre un’ora di intervista a cuore aperto il Flaco ha messo a nudo le proprie emozioni come mai fatto prima, svelando alcune anticipazioni sul suo futuro: “Non ho in testa di tornare in campo – ha ammesso Javier – penso che prima di giugno 2025 annuncerò ufficialmente il mio ritiro dal calcio giocato, ma sto studiando per restare in questo mondo che amo”.

La prima puntata di Torretta Café sarà online stasera in premiere alle ore 21.00 sul canale ufficiale YouTube del Palermo. Quello con Pastore è soltanto il primo di una serie di episodi che periodicamente verranno annunciati e lanciati sui canali ufficiali del Club rosanero.