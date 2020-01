Parla Fabio Pagliara. Il segretario generale della Fidal, uno dei capofila della cordata intenzionata a salvare il Calcio Catania, approfondisce alcuni punti chiave della proposta del “comitato” e l’intenzione di voler procedere il prima possibile alle trattative.

Intervistato da La Sicilia, afferma: “Mi hanno chiesto di aiutare la squadra di calcio della mia città e io mi sono messo subito a disposizione. Mi hanno parlato di quest’azionariato diffuso, ottima idea per me, ma fino a qualche ora fa ho sollecitato che all’attuale proprietà del Catania vengano inviate le dovute garanzie bancarie e si possa così aprire la trattativa”.

E aggiunge: “Finora si è parlato tanto, pensa che ho ricevuto telefonate anche da tanti catanesi che vivono all’estero, perfino in America, sono tanti e sempre attenti alle vicende della squadra di calcio che è nei nostri cuori per cui io non intendo fare brutte figure e bisogna portare avanti un progetto serio, ambizioso e che sia ben finanziato”.

LEGGI ANCHE

CORDATA CATANIA: C’É ANCHE GUERINI?

GAZZETTA – ORA FICARROTTA SI GIOCA TUTTO