“Domani sera il Trapani avrà un nuovo proprietario“. Queste le parole pronunciate ieri da Fabio Petroni in un’intervista a TuttoMercatoWeb che hanno di fatto azzerato i tempi di attesa dei tifosi e della città: entro oggi il club sarà affidato a una nuova cordata o a un nuovo imprenditore.

Come riporta Laura Spanò ne Il Giornale di Sicilia, sarebbero due le forze in campo a contendersi il Trapani: da un lato il comitato di tifosi “C’è chi il Trapani lo ama” rappresentato dall’avvocato Carmelo Castelli, dall’altro l’imprenditore Gianluca Pellino.





La situazione sta quindi per sbloccarsi e ciò coincide con quello di cui hanno bisogno i calciatori, così come il nuovo allenatore Di Donato, ancora in attesa di svolgere il primo allenamento di squadra al Provinciale.

