Ultima chiamata per il Trapani. Nonostante la squadra sia stata iscritta ufficialmente al prossimo campionato, i problemi interni del club granata restano ma la giornata di mercoledì 9 settembre rischia di essere cruciale: presso il comune di Trapani andranno in scena infatti una serie di incontri bilaterali per sondare l’interesse di potenziali investitori. L’esito sarà annunciato nel pomeriggio in un incontro pubblico con stampa e tifosi.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il sindaco Tranchida inizierà gli incontri intorno alle ore 10 e tra le persone con cui parlare ci sarà anche Fabio Petroni, accompagnato dal presidente del CdA di Alivision Luigi Foffo. Attesa (nonostante il passo indietro annunciato ieri) anche la presenza di Giorgio Heller, mentre restano da verificare le potenzialità del comitato “C’è che il Trapani lo ama” e la sua capacità di attrarre investitori del territorio.





Intanto il ds Porchia cerca di fare mercato e tentare di costruire una squadra per il nuovo tecnico Di Donato. Per ora si guarda soprattutto in orbita Serie D: i nomi sono quelli degli attaccanti Giacomo Graziano (palermitano, ex Biancavilla) e Winston Ceesay (originario della Sierra Leone, visto a Licata e a Troina). Unica “consolazione” il sorteggio di Coppa Italia: il Trapani salterà il primo turno esordirà direttamente al secondo, il 30 settembre, contro il Brescia.

