La Gumina torna a Genova e non farà una nuova quarantena. É quanto riporta il Secolo XIX che riporta come la Sampdoria sia riuscita ad ottenere il via libera dalle autorità ed evitare che il giocatore (reduce dal lieto evento della nascita della figlia) osservasse altri 14 giorni di isolamento domiciliare in Sicilia.

Secondo riportato dal quotidiano, decisivo sarebbe stato il fatto che La Gumina era risultato negativo al doppio tampone: elemento che al termine di un braccio di ferro con le autorità sanitarie, avrebbe permesso al club blucerchiato di strappare l’ok anche per il ritorno.







La Gumina avrebbe dunque ottenuto di potersi muovere dalla Sicilia e tornare a Genova senza ulteriori attese in vista dei test pre allenamento, propedeutici ad una ripresa del campionato. Un caso che potrebbe fare “scuola” per situazioni simili in futuro.

