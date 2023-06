MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

C’è una questione strutturale cui pensare in vista dell’inizio della prossima stagione del Palermo. Da giorno 16 giugno, infatti, il “Barbera” sarà off limits per il montaggio del palco di Vasco Rossi, che terrà allo stadio due concerti il 22 e 23.

Dopo l’evento, bisognerà verificare in che condizioni sarà ridotto il manto erboso e in tutto questo diventano centrali i lavori al centro sportivo di Torretta. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che il Palermo ha previsto un intervento di circa 50 giorni per sistemare il prato dopo i concerti.

In ogni caso la squadra non lavorerà al “Barbera” per un paio di mesi, considerando che dal 9 luglio si trasferirà in ritiro in Trentino, rientrerà soltanto il 4 agosto e a quel punto dovrebbe iniziare ad allenarsi al nuovo centro sportivo di Torretta, i cui campi sono quasi pronti. Per sicurezza, però, i dirigenti rosanero hanno già richiesto alla Lega di iniziare il campionato di Serie B 2023/24 in trasferta.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, IDEA HENDERSON PER IL CENTROCAMPO

CALCIOMERCATO PALERMO, PER L’ATTACCO SI BUSSA ALLA PORTA DEL GENOA

SARÀ ANCORA CAGLIARI – PALERMO: I ROSA RITROVANO I SARDI IN COPPA ITALIA