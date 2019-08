Il Corriere dello Sport dedica un ampio approfondimento alla conferenza stampa di presentazione di Roberto Crivello che, nonostante sia arrivato da meno di una settimana, è già diventato un leader del nuovo Palermo.

Crivello mette in guardia i suoi in vista del campionato: “La Serie D sarà un campionato molto ignorante, ovunque sarà una battaglia per noi. Volevo questa maglia e non mi interessava la categoria. Questa estate ho insistito con il mio procuratore per giocare qui. Ho firmato per un anno, al futuro penseremo dopo”.

Crivello, poi, ricorda la finale playoff contro il Frosinone: “In questi anni io e la mia famiglia abbiamo ricevuto tanti messaggi, capisco i tifosi perché anche per noi fu imbarazzante vedere i palloni gettati in campo: anche chi lo fece, il giorno dopo si era pentito, fu una cosa brutta”.

Il Corriere dello Sport approfondisce anche l’amichevole dei rosanero contro il Geraci con il solito Ricciardo a segno. Spazio anche a una breve intervista a Rosario Argento, responsabile del settore giovanile rosanero: “Abbiamo vinto tre titoli quando c’ero anche io nel settore giovanile. Abbiamo lanciato tanti ragazzi. Adesso prendiamo ad esempio Sassuolo e Atalanta, prima eravamo noi la squadra da temere. A Palermo c’è fame di calcio, ma la Sicilia è indietro. Questa può essere l’occasione per ricreare entusiasmo“.

