Il Palermo torna in campo dopo il turno di riposo e gioca sul campo del Crotone, penultimo in classifica con 19 punti. I rosa hanno bisogno di un risultato positivo per mantenere il passo del Brescia capolista e per allontanare gli assalti delle squadre che stanno sotto in classifica. Dalle ore 21.00 la diretta testuale del match su Stadionews.

Ecco le formazioni ufficiali di Crotone – Palermo (calcio d’inizio ore 21, stadio Ezio Scida):

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Milic; Benali; Simy; Pettinari. A disposizione: Festa, Cuomo, Golemic, Firenze, Tripaldelli, Gomelt, Kargbo, Marchizza, Molina, Zanellato, Valietti, Mraz.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Haas, Jajalo, Aleesami; Falletti; Moreo, Nestorovski. A disposizione: Brignoli, Avogadri, Accardi, Lo Faso, Trajkovski, Salvi, Chochev, Fiordilino, Puscas, Pirrello, Murawski.

Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Molfetta). Assistenti: Luigi Lanotte (Barletta) – Andrea Tardino (Milano). Quarto ufficiale: Livio Marinelli (Tivoli).

