Desplanches: “Partita difficile, dobbiamo fare di più. Testa alla Samp”

Sebastiano Desplanches commenta con amarezza il pareggio sul campo del Frosinone. Il portiere del Palermo, intervistato dopo il match per i canali ufficiali della società, non è soddisfatto ma guarda avanti.

“È stata una partita difficile – afferma – su un campo difficile. Abbiamo fatto una buona gara all’inizio, poi purtroppo abbiamo subito gol su palla inattiva. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, non siamo stati bravi a finalizzare. Dobbiamo fare di più. La sosta servirà per lavorare e farci trovare pronti con la Sampdoria”.

Sul sostegno dei tifosi, che però a fine partita hanno “chiesto di più”, dice: “Ci dispiace non avere i punti che meritiamo. I tifosi sono, come al solito, fantastici. La sosta servirà per prepararsi al meglio per la gara contro la Samp, dobbiamo fare un grande lavoro”.





