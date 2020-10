L’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, è stato intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia e ha parlato delle differenze tra il rinvio di Palermo – Turris e la mancata disputa della partita di Serie A tra Juventus e Napoli.

“Il rinvio di Palermo – Turris è un provvedimento della Lega Pro – afferma – . Il Giudice Sportivo, quindi, non può far altro che prenderne atto”. Di Cintio si riferisce alla conseguenze della mancata trasferta del Napoli, che ha portato allo 0 – 3 a tavolino più penalizzazione per un punto.





“Per Juve – Napoli, la Lega aveva confermato che la partita si giocasse – dice Di Cintio – . Essendo organizzatrice della competizione, è l’unica ad aver titolo d’intervenire sul rinvio. Il fatto che la ASL di Napoli abbia emesso un provvedimento diverso è un altro caso, ma la differenza sostanziale sta nel fatto che la Lega Pro ha assunto un provvedimento di rinvio”.

Di Cintio ribadisce la differenza: “Sportivamente, chi gestisce la competizione ha la facoltà di decidere se far continuare o meno una partita. La Lega Pro ha deciso che non si dovesse giocare, la Lega A ha deciso di far giocare”.

LEGGI ANCHE

LE “NON” PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PALERMO, QUASI CERTO IL RINVIO COL CATANZARO

LE DICHIARAZIONI DI GHIRELLI