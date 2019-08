Sono tanti gli ex Palermo scesi in campo nel week-end con le nuove squadre ed è stato un debutto da sogno nell’Udinese per Mato Jajalo. Il bosniaco ha giocato titolare contro il Milan ed è stato uno dei protagonisti della vittoria bianconera, con una prestazione ordinata, senza sbavature e con i “soliti” buoni tempi di gioco. Prima in A con l’Udinese anche per Ilija Nestorovski, entrato nel secondo tempo e subito elettrico, con grande voglia di fare gol.

“BATTESIMO” AL BARBERA PER IL PALERMO DI PERGOLIZZI

A comporre la truppa c’è anche la “colonia” di Empoli, trascinata da uno che il rosanero ce l’ha nel sangue, Nino La Gumina. L’attaccante è stato decisivo per la vittoria dell’Empoli contro la Juve Stabia segnando il rigore del 2 – 1. Sceso di categoria ed è pronto a fare il definitivo salto di qualità. Nella formazione toscana, inizio positivo dunque anche per altri due ex rosanero come Brignoli (portiere titolare dell’Empoli) e Stefano Moreo, decisivo in Coppa Italia contro il Pescara e titolare per novanta minuti nel primo match di campionato di Serie B.

In Serie B, hanno debuttato altri due palermitani, Luca Fiordilino e Antonio Mazzotta. Il centrocampista ha giocato 90 minuti con il Venezia risultando tra i migliori in campo ma la sua squadra ha perso contro la Cremonese. Il laterale difensivo, invece, è subito titolare nel Crotone ma non essendo al meglio è stato sostituito dopo un’ora nel derby contro il Cosenza terminato 0 a 0.

Trenta minuti di gioco anche per Aleksandar Trajkovski con il Maiorca, che ha perso in casa contro la Real Sociedad dopo un gol di Odegaard, grande talento ex Real Madrid. Vittoria invece per il Monza di Bellusci, che ha avuto la meglio sulla Pro Patria.

