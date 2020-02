Mattia Felici, nonostante non stia vivendo un periodo brillantissimo, soprattutto in zona gol, è sempre tra i cardini del Palermo. Anche nell’ultima sfida, contro la Cittanovese, il classe 2001 è stato decisivo con il rigore conquistato.

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, il giovane attaccante commenta proprio la sua capacità di “acchiappa-rigori”: “A me piace puntare l’uomo, quindi appena riesco a saltare il diretto avversario, ecco che arriva il fallo. Quasi sempre, almeno. È sempre andata così e tutti i rigori che ho preso sono netti“.

Felici non segna dal primo dicembre e proprio la mancanza del gol è la nota dolente del attuale momento: “Spero di trovarlo già domenica contro il Biancavilla. La mia prima rete l’ho segnata proprio in casa e riuscire a segnare davanti a un pubblico come il nostro è stata un’emozione unica“.

Il numero 75 rosanero parla anche del futuro, vincolato alle decisioni del Lecce, club proprietario del cartellino: “I parenti sperano che rimanga qui il prossimo anno, mi vedono bene a Palermo. Sarebbe bello, ma bisogna vedere che dice il Lecce… Sogno la Serie A, arrivarci con i rosa sarebbe bello”.

