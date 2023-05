MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Quest’anno è andata così, ma il prossimo anno si deve andare in serie A, senza discussioni“. Non le manda a dire Rino Foschi, che ha un passato sostanzioso all’interno del Palermo. Il direttore sportivo è stato intervistato dal Giornale di Sicilia e ha analizzato il percorso dei rosa.

“I rosanero hanno fatto un buon campionato, hanno iniziato male, poi si sono ripresi – dichiara -. Sicuramente ci aspettavamo qualcosa di diverso, e sottolineo “ci aspettavamo” perché mi sento uno di voi e capisco la delusione”.

L’ex ds rosanero sogna un futuro glorioso. “Il Palermo non merita di essere trattato come una squadra di serie B o squadra satellite – ribadisce – vogliono andare in A di sicuro. Conosco Rinaudo che ho avuto come giocatore, e poi c’è Bigon. Dopo il Manchester City c’è il Palermo. Sono sicuro e spero che sia così”, conclude.

