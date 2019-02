“Bum bum Puscas sblocca il Palermo”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per commentare la vittoria bella e sofferta dei rosanero sul campo del Perugia: una boccata di ossigeno nel grande caos societario, che intanto riserva nuovi sviluppi.

PERUGIA – PALERMO: LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

La cronaca e il commento sono affidati all’inviato Roberto Menconi: “Nel segno di George Puscas il Palermo allontana per un attimo i problemi societari e sbanca il Curi con grande sofferenza, seppur agevolato dall’essersi trovato in vantaggio dopo appena 70 secondi. Ma è stata anche la giornata dell’ex Brignoli, che nel primo tempo ha tenuto a galla la squadra e poi nella ripresa è diventato il protagonista, neutralizzando in tuffo il rigore calciato da Sadiq”.

Il tutto mentre proseguono le vicende legate alla cessione, con contatti sempre più fitti tra Sport Capital Group e York Capital e giornate frenetiche all’orizzonte nel tentativo di chiudere entro il 16 e pagare in tempo gli stipendi per evitare penalizzazioni. Il fondo americano è in pole position ma all’orizzonte c’è anche Rinaldo Sagramola, in rappresentanza di un imprenditore non meglio precisato.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ACCOGLIENZA TRIONFALE ALLO STADIO

GDS – YORK CAPITAL AL LAVORO, MA SPUNTA ANCHE IL GRUPPO DI SAGRAMOLA

PERUGIA – PALERMO, GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

STELLONE: “CHE SPIRITO DI SQUADRA“