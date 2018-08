“Palermo, devi svegliarti”. Questo il titolo e l’esortazione scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che analizza il momento no dell’attacco rosanero in vista della trasferta di Salerno, primo match di campionato.

Il dato analizzato da Giovanni Di Marco è impietoso (un solo gol – e solo su rigore – nelle ultime tre partite): “Non è un biglietto da visita incoraggiante quello con ui il Palermo si presenterà a Salerno. C’è da darsi una svegliata e Tedino in avanti non avrà l’imbarazzo della scelta”.

Già perchè le scelte sembrano obbligate: Puscas è squalificato, Falletti non è ancora al top e Lo Faso è infortunato: Tedino dovrà contare sui “vecchi” che non sono riusciti nell’obbiettivo promozione cioè Nestorovski, Moreo e Trajkovski, mentre Embalo parte nelle retrovie nel ballottaggio per il ruolo di seconda punta.

GDS – “RESTAURAZIONE”: SI TORNA ALLA DIFESA A TRE

E poi c’è Nestorovski e il rischio di un ultimo gol prima dell’addio: in attesa di novità sul fronte cessioni (il mercato chiude il 31 agosto) il Palermo deve ancora aggrapparsi al macedone, che ha perso la fiducia dell’ambiente ma dovrà dimostrare di non aver smarrito il fiuto del gol. E Trajkovski? Di fatto è stato il più pericoloso nel precampionato e Tedino spera che anche stavolta non deluda le aspettative.

