Troina sarà un paesino, ma la squadra sa giocare”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre i temi della partita tra Palermo e Troina e le parole di Pergolizzi, tra scelte di formazione e prospettive di mercato.

A introdurre il match è Giovanni Di Marco e il tema di fondo non può che essere “Davide contro Golia”: “Il paralello ci sta tutto, innanzitutto perché la squadra ennese è quella che ha speso meno di tutti nel girone, l’opposto del Palermo che invece, per ovvie ragioni, è la società che ha investito di più. E poi perché ad affrontarsi saranno la squadra col maggior bacino d’utenza e quella che invece rappresenta il paesino più piccolo (meno di 10 mila abitanti). Una sfida impari, insomma, sotto tanti punti di vista, ma che Pergolizzi non intende affatto snobbare”.

Pergolizzi si concentra sulla partita, glissa sul mercato (“bisognava aspettare la fine del girone d’andata per avere un quadro completo. Adesso ci siamo”) e fa le sue scelte in ottica formazione: confermato il tridente Felici-Ricciardo-Ficarrotta mentre a centrocampo Kraja dovrebbe avere la meglio su Langella. “Gli avversari ci conoscono, ci studiano anche attraverso tv e cercano in ogni modo di limitarci. Ma noi, pur rispettandoli, abbiamo comunque un solo obiettivo: i 3 punti”.

