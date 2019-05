“I posti chiave sono tutti di Arkus”. Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio al Palermo nella propria pagina sportiva, con la cronaca, i commenti e le prime analisi della vittoria di Ascoli, ma anche approfondendo i temi legati alla nuova società e al nuovo CdA rosanero dell’era Arkus, firmata Salvatore Tuttolomondo.

AMENTA E FERRARA E LA “STRATEGIA” DEL PALERMO

Come riporta Benedetto Giardina, Alessandro Albanese (presidente della Camera di Commercio a Palermo e Enna, di Confindustria Palermo e Assonautica) era stato indicato anche da Zamparini come presidente di garanzia, ma aveva declinato l’offerta sotto la gestione Sport Capital. La sua presenza in CdA è ora effettivamente legata ad un ruolo di garanzia, oltre alla partecipazione in società con altri imprenditori locali.

Il resto del CdA, invece, è stato affidato a uomini vicini ad Arkus: Macaione (banchiere d’affari e advisor dell’operazione attraverso la Management & Partners) é il vicepresidente: nel suo curriculum anche l’acquisizione nel 2015 della società Primus Capital, fallita lo scorso 15 novembre. L’amministratore delegato sarà invece Roberto Bergamo, da un anno a.d. anche per Partours e da alcuni mesi per Metamondo (Ecco chi è), mentre i consiglieri saranno Walter Tuttolomondo, presidente di Arkus, e Attilio Coco, commercialista e revisore legale (Ecco chi è).

LEGGI ANCHE

IL PALERMO È PROMOSSO SE…

ASCOLI – PALERMO 1-2, GLI HIGHLIGHTS

ROSSI: “DOBBIAMO CREDERCI, LA CITTA’ CI SPINGE”

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

ULTIMA GIORNATA, SI GIOCA IN CONTEMPORANEA