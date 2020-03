“Felici dà la scossa, poi è Floriano-day: il Palermo travolge il Nola”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata ai rosanero, con la cronaca, le curiosità, i commenti, le pagelle e le parole dei protagonisti della sfida del “Barbera”.

L’analisi e il commento sono affidate come di consueto a Carlo Brandaleone: “Valanga rosa in un pomeriggio torrido, che non ha cambiato nulla nella corsa verso la promozione in Serie C. Però possiamo dire che con la vittoria di ieri il Palermo ha escluso matematicamente l’ipotesi che vincendo lo scontro diretto del 22 marzo il Savoia possa balzare in vetta. Il grande protagonista? Roberto Floriano”.

Una partita che se fosse finita 8 a 0 nessuna avrebbe avuto da ridire viste le tantissime occasioni create (e sprecate), visti i meriti del Palermo (con il ritorno all’usato sicuro e una maggiore cattiveria nei duelli) ma anche i demeriti del Nola, che ha giocato una gara a dir poco sottotono, a dispetto di quanto mostrato durante il girone di ritorno, consegnandosi ben presto alla superiorità tecnica della capolista e “sciogliendosi”… come un ghiacciolo all’arancio.

