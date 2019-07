Sono tante le contestazioni della Covisoc riguardanti la domanda d’iscrizione del Palermo in Serie B. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza il responso del comitato di vigilanza, concentrandosi sulle modalità scelte dalla proprietà per ripianare la carenza patrimoniale.

Il Palermo, infatti, ha provato a far fronte alla carenza patrimoniale di poco più di 8 milioni con delle compensazioni di crediti, ma le norme della Figc non prevedono questa modalità perché la posizione sarebbe sanata fuori dai tempi previsti.

In fase di appello, questa inadempienza diventa un macigno dato che la documentazione non può essere integrata. Per l’organo di vigilanza, inoltre, i pagamenti di presunti debiti non sarebbero passati da Palermo Football Club Spa, holding creata dagli inglesi proprietaria dell’U.S. Città di Palermo. Sporting Network ha rilevato la holding, ma i pagamenti sarebbero dovuti passare da lì.

La Covisoc contesta anche il pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef. Questi sarebbero stati estinti mediante “compensazione con crediti fiscali di non meglio qualificata origine”. Anche questi, quindi, fuori dai parametri.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SLITTA LA DECISIONE SUL COMMISSARIAMENTO

IL PALERMO FARÀ RICORSO ALLA COVISOC

PALERMO, DAL TFN UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE