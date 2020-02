“Palermo, mancano sette “passi” per la C”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la pagina sportiva dedicata ai rosanero, tra analisi statistiche, notizie di campo e quelle legate alle info per assistere alla partita allo stadio ma anche in tv.

Benedetto Giardina sottolinea come molto in chiave promozione passi dalle prossime due sfide: “Il Palermo non solo ha tutto nelle proprie mani, ma può anche cominciare a fare le tabelle per la promozione. Archiviata la sconfitta di Licata, risultata ben più digeribile grazie alla contemporanea caduta del Savoia, il calendario fornisce ai rosa la possibilità di fare tutti i calcoli possibili per puntare l’obiettivo finale. Quello che, calcolatrice alla mano, dista al massimo 21 punti”.





Anche con un “en-plein” del Savoia al Palermo bastano dunque 7 vittorie per centrare la promozione, ma la nuova striscia deve iniziare con Nola e Corigliano, un assist del calendario per reagire alla sconfitta di Licata. E anche se il distacco rimanesse invariato, la capolista avrebbe a disposizione due risultati su tre a Torre Annunziata per mantenere invariata la tabella di marcia. E in quel caso, da lì in poi, diventerebbero quattro le vittorie necessarie per chiudere i conti.

Ma quale Palermo sfiderà il Nola (secondo solo al Palermo per punti fatti nel 2020)? In difesa torna Vaccaro e si ricompone la linea dei 4 “titolari”, mentre in attacco il dubbio è fra tridente puro o trequartista alle spalle delle due punte. Fronte infermeria, ieri è rientrato Ficarrotta, fermo da mercoledì per un attacco influenzale.

LEGGI ANCHE

CORSPORT – “UNA MAGLIA PER TRE GIGANTI”

GHIRELLI: “PIU’ DIFFICILE SALIRE IN B CHE IN A”

CAOS MARSALA, L’ASSESSORE TUONA