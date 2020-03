“La C d’ufficio, spunta l’ipotesi”. Questo uno dei titoli della pagina sportiva del Giornale di Sicilia che oltre a riportare le parole di Martinelli al sito ufficiale e a raccontare la finale persa al Viareggio dai rosa nel 2016, racconta un possibile scenario in caso di stop definitivo ai campionati.

Benedetto Giardina sottolinea come l’intenzione della LND sia comunque quella di concludere i campionati, ma le ipotesi in caso contrario non mancano: si va dalla cristallizzazione delle classifiche (nel girone Palermo primo e Savoia secondo) all’annullamento dell’intera stagione, come fatto dal rugby, con annessi titoli, promozioni e retrocessioni.







In quel caso al Palermo non resterebbe altra strada che chiedere il ripescaggio per giocare in serie C nella prossima stagione, mentre varie società dilettantistiche (con Savoia e Foggia in testa, ndr.) si chiedono due promozioni per girone. Una richiesta che però va a cozzare con il progetto di ridurre il numero di formazioni professionistiche.

