“Il Palermo suona la quarta sinfonia, ma il Marina dà filo da torcere”, questo il titolo dell’edizione odierna del Giornale di Sicilia in merito al quarto successo consecutivo dei rosanero che stabiliscono così un nuovo record: mai, infatti, nella sua storia il Palermo aveva iniziato un campionato con 4 successi su 4.

A Ricciardo che dopo pochi minuti aveva subito portato in vantaggio i rosa con il suo terzo gol in campionato, ha immediatamente risposto Mistretta con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, il Palermo ha chiuso la pratica in due minuti con i gol di Santana e Kraja e mettendo in cascina altri tre punti importanti.

Oltre al consueto commento del match e alle pagelle di Carlo Brandaleone, sul Giornale di Sicilia c’è spazio anche al record che era stato sfiorato per tre volte, sia in Serie A che in Serie B, con i rosa che si fermarono a tre vittorie nelle prime tre nei campionati del 1948/49 (in A), 1964/65 (in B) e nel 2006/07 (in A).

Spazio anche ai 16 mila del Barbera con “una parte di quei quarantamila dell’Olimpico che è ritornata allo stadio”, alle interviste del dopo partita di Pergolizzi, Ricciardo e Utro e i continui problemi con la piattaforma Eleven Sports.

